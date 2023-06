Foto: Pridia - @pridiabr João Rock recebe mais de 70 mil pessoas em 14 horas de música





Com shows memoráveis, encontros emocionantes, referências à brasilidade e homenagens para lendas da música nacional, o João Rock 2023 conseguiu entregar uma edição histórica.

Celebrando seus 20 anos , o festival recebeu mais de 70 mil pessoas em quase 14 horas de música ininterruptas , com apresentação de 32 bandas em quatro palcos , no Parque Permanente de Exposições , em Ribeirão Preto (SP).





Para os amantes da música, o evento ofereceu uma variedade de gêneros e estilos, passando pelo rock clássico até as batidas de pop e MPB . Os encontros e shows com convidados especiais ajudaram a criar uma atmosfera de celebração coletiva.



Palco João Rock

A grande final da Batalha de Rimas abriu a programação do Palco João Rock , que pela primeira vez em suas duas décadas de história recebeu uma atração do tipo com renomados MC1s de todo o país em improvisações repletas de criatividade.



Na sequência, a banda campeã do Concurso de Bandas do João Rock , a capixaba Lane , foi a primeira a se apresentar no palco que também recebeu Gilsons, Capital Inicial, Pitty, Ira, Baiana System, COM 22, Emicida, Planet Hemp, e L7nnon, Felipe Ret e Djonga que fecharam o evento já na madrugada de domingo (4), cantando no meio do público.



“O João Rock prova a cada ano que se pode construir um festival incrivelmente f* com um line-up nacional” , definiu o rapper Emicida , em um show com convidados.