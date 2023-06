Foto: Eduardo Carvalho @eimagec Com "Ta OK", Dennis e Kevin O Chris entram no TOP 50 Global do Spotiy





Na última sexta-feira (2), o produtor Dennis conquistou o 1º lugar no Spotify Brasil com a música Tá OK , feat com Kevin O Chris , e neste domingo o single entrou no TOP 50 Global da plataforma na posição 46 , a faixa subiu 23 posições no chart mundial somando 2,1 milhões em 24h .



Ao todo, o single já contabiliza mais de 12 milhões de streamings na plataforma . No chart de Portugal , por sua vez, a música ocupa a posição 4 .





O artista também conquistou outros resultados com a música no Spotify : #11 Viral Global, #3 Viral Brasil, #39 no chart diário dos artistas mais ouvidos, além da posição 7 no chart semanal das músicas mais ouvidas, subindo 58 posições .



Tomando conta dos holofotes, sua notoriedade também pode ser vista nas redes sociais. Isso porque nos últimos dias diversas personalidades utilizaram Tá Ok para embalar momentos de seu dia a dia com publicações incríveis.

No total, são mais de 178 mil de criações no reels , estando entre as músicas em alta do Instagram e 205 mil reproduções no Tik Tok .

Artistas postam vídeos com o single



Entre os artistas e influenciadores que já postaram vídeos se divertindo ao som de Tá Ok estão Álvaro, Gabigol, Paulo André, Beca Barreto, Lipe Ribeiro , a atriz e ex-BBB Bruna Griphao , o cantor L7NNON , entre muitos outros. A música inclusive cruzou fronteias e foi um dos destaques recentes do cantor e rapper britânico Central Cee . São vídeos colocando um outfit interessante, coreografias em grupo, malhando, ou simplesmente vivendo um momento marcante.



Tá Ok é um single recheado de samples e baterias eletrônicas que trazem uma ideia nostálgica. A melodia da nova produção de Dennis revive o funk melody , mesclado com o famoso trompete do funk 'proibidão' – ou seja, o mesmo estilo empregado pelo Furacão 2000 que bombava nos bailes funks dos anos 2000.

A intenção de Dennis e Kevin foi reviver essa época de ouro do funk, mas sem deixar de lado os elementos eletrônicos modernos mais presentes nos atuais singles do gênero.



O videoclipe oficial gravado na comunidade da Tijuquinha (RJ), traz elementos nostálgicos, como as festas e roupas típicas da época e está disponível no YouTube , onde contabiliza, até o momento da conclusão desta matéria, mais de 8 milhões de views .