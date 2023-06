Foto: Universal Music Universal Music anuncia parceria com selo especializado em samba e pagode





A gravadora Universal Music anunciou nesta quarta-feira (31) um novo contrato com o selo Rooftop especializado no samba e no pagode .



O novo selo, é comandado por quatro nomes do mercado que entendem do riscado: Bruno Cardoso , vocalista do Sorriso Maroto e produtor musical; Lelê Oliveira produtor musical com mais de 20 anos de experiência , tendo produzido artistas como Diogo Nogueira, Dilsinho, Mumuzinho, Atitude 67, Guga Nandes , entre outros; e os empresários Rafael Brahma e Ana Paula Paes Leme .





Movido pela inquietude de seus criadores, o novo selo busca criar e formatar artistas do samba e do pagode, buscando incessantemente o novo. A proposta é trazer o artista para o centro de tudo, projetando, criando e solidificando sua música e sua carreira.



"Para construirmos a amplitude e a pluralidade da música na Universal Music estamos sempre buscando modelos de parcerias criativas. Hoje, a Rooftop é um importante parceiro no território do samba e pagode. Estamos felizes e ansiosos pelas realizações que estão por vir! Vida longa e próspera à parceria Universal e Rooftop!", celebra Paulo Lima , presidente da Universal Music Brasil .



Apaixonados por samba e pagode , gêneros que representam a essência da música brasileira, os novos parceiros da gravadora falam sobre suas expectativas com a parceria e sobre o diferencial do selo: “Hoje, junto com meus sócios, trabalhamos para construir novas histórias e mudar a vida de artistas e pessoas ao nosso redor através do samba e pagode. Agora, junto com a Universal Music, teremos braços e recursos para transformar vidas e potencializar carreiras. A música cura e, sem dúvida, essa é mais uma parte da nossa (R)evolução. Prometemos trabalho; isso é o nosso maior ativo” , celebra Rafael Brahma .



“Nossa ideia é possibilitar e impulsionar talentos do segmento a criarem grandes oportunidades de negócios na música e, passo a passo, construirmos o mais representativo selo de samba e pagode do Brasil”, disse Lelê Oliveira .



Já Bruno Cardoso , vê o novo acordo com a realização de um sonho: “A Rooftop é a realização de tudo que sempre planejei, até mais que sonhei. Eu e o Lelê já tivemos inúmeras oportunidades de produzir músicas e álbuns de muitos artistas acima da média no que tange a talento, mas que por falta de um staff, conhecimento ou estrutura não conseguiram performar no mercado. Nossa proposta é orientá-los, ajudá-los a crescer, impulsionar a sua música e abrir novas oportunidades de negócio para levá-los ao topo”.



“A Rooftop nasce com objetivos singulares. Temos muitas frentes que funcionam simultaneamente – e que acreditamos fazer toda a diferença para a carreira dos envolvidos. Há preocupação com o ambiente de trabalho, equidade no tratamento entre os membros de todas as equipes e a sinergia. Esses são pilares do nosso trabalho. A Rooftop também é especializada nas pessoas que conduzem e transformam sonho em realidade. Buscamos o equilíbrio voltado para o artistas em sua totalidade, como fono, stylist, saúde mental, orientação jurídica e financeira. Acreditamos que somente através desse olhar funcional é possível que uma parceria sólida e duradoura possa ter êxito” , concluiu Ana Paula Paes Leme .