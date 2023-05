Foto: Divulgacao Doja Cat admite dificuldade na escolha de título de álbum por causa do TDAH





A estrela pop Doja Cat admitiu em uma entrevista ao site Insider que está enfrentando dificuldades para definir o título de seu novo álbum de estúdio , o sucessor de Planet Her de 2021, por causa de seu TDAH (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade).

Inicialmente, Doja Cat havia escolhido o nome Hellmouth para o nome do disco, mas depois partiu para outros títulos, sem ter uma definição.





“Meu Deus. Não sei (o nome do álbum). Coloquei meu TDAH em exibição, por acidente, eu acho. Achei que ‘Hellmouth’ era o nome do álbum, mas não era. Mas sou boa em fazer as coisas no último minuto. Então, tenho disparado coisas aleatórias, lido comentários e visto como as pessoas as recebem. E então, você sabe, dizendo ‘não’ muito. ‘Brincadeirinha'”, disse Doja Cat .

E complementou: “Acho que finalmente tenho um título“, mas que “não é o primeiro de tudo'”.

Planet Her , o mais recente trabalho de Doja Cat , revelou os sucessos Kiss Me More e Woman .