Foto: Universal Music / Verve Records / Interscope Jon Batiste lança inédita faixa para a temporada do Coke Studio





A Coca-Cola lançou na última semana, a primeira canção original para inaugurar a segunda temporada de sua plataforma musical Coke Studio , que reúne os mais incríveis artistas em ascensão e talentos revelados em todos os cantos do mundo para criar Real Magic . A nova faixa, intitulada Be Who You Are (Real Magic) foi escrita e tocada pelo músico e compositor Jon Batiste e apresenta os artistas NewJeans, J.I.D, Camilo e Cat Burns .



A filosofia Real Magic (“magia real”) da marca Coca-Cola celebra a magia das conexões humanas e da fé em nossas diferenças como agentes para fazer do mundo um lugar mais rico e mais interessante. É uma celebração dos momentos de vida real e da magia que acontece quando as pessoas se reúnem.





Produzido pela primeira vez no Paquistão , em 2008, e relançado globalmente em maio de 2022, o Coke Studio retorna maior e mais ousado este ano. Entre maio e setembro de 2023 , serão lançadas novas músicas de colisão de artistas e um programa de patrocínios de festivais, apresentações ao vivo, conteúdo digital e de RA (realidade aumentada), e experiências em pacotes, permitindo que o público descubra novas músicas onde quer que esteja no mundo.



O Coke Studio reuniu Jon Batiste , artista contratado da Universal Music , através dos selos Verve Records e Interscope , e mais de 16 dos maiores artistas musicais inovadores do momento dos EUA, Reino Unido, Canadá, África do Sul, Colômbia, Egito, Índia, Paquistão, Bangladesh, Turquia, China, Coreia do Sul e Filipinas .

Esses artistas criaram nove novas músicas de colisão com outros nomes da indústria . Também foram produzidas sessões exclusivas da plataforma , formatada para cada artista, que serão lançadas para os fãs de música do mundo todo em todas as plataformas musicais em junho e julho .



Be Who You Are (Real Magic) e seu clipe oficial são uma celebração do poder de permanecer fiel a si mesmo. A música expõe a ideia de que é quando as pessoas são autênticas e aceitam as diferenças umas das outras que a “magia real” acontece. A composição é assinada pelo próprio Batiste .



“Estou orgulhoso de fazer parceria com a Coca-Cola para dividir com o mundo uma mensagem de encorajamento e humanidade por meio de minha música" , celebra Jon Batiste . "A plataforma Coke Studio é excelente, por aproveitar seu alcance global para reunir artistas de diferentes culturas em uma celebração de nossas diferenças culturais e da unidade final de todos nós. Essa é uma abordagem inovadora e não tradicional que adotamos, me pareceu muito orgânico fazer meu trabalho na World Music Radio".

E continuou, explicando a concepção do single: "Quando escrevi ‘Be Who You Are (Real Magic)’ fui inspirado a criar um hino que capturasse a magia real que acontece quando nos reunimos como nossos eus autênticos. O hino conta com a participação de novos amigos meus de todo o mundo, esses artistas fenomenalmente especiais, NewJeans, Camilo, J.I.D. e Cat Burns. Nós realmente nos divertimos muito e espero que as pessoas em todos os lugares sintam a vibração”.

Confira: