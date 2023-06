Foto: Reprodução / Twitter / @taylorswift Taylor Swift confirma shows em SP e RJ no mês de novembro





A estrela pop Taylor Swift confirmou três shows da The Eras Tour que acontecerão

em São Paulo e no Rio de Janeiro no final do ano.

A hitmaker de Midnights se apresentará no dia 18 de novembro no Estádio Nilton Santos , no Rio, e nos dias 25 e 26 de novembro em São Paulo , no Allianz Parque .





Os shows de Swift terá como convidada especial, a cantora Sabrina Carpenter .

Para quem adquiriu os ingressos para os shows que estavam agendados para 2020, poderá usar o crédito para comprar os novos bilhetes a partir do dia 6 de junho , das 10 às 23h59 da quarta-feira (7) ou até durarem os estoques.

Clientes do banco C6 terão prioriedade de compra a partir da sexta-feira (9) às 10h até sábado (10) às 23h59.

Para o público em geral , a venda dos ingressos iniciará no dia 12 de junho , às 10h.