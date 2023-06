Foto: Casio A relação de Sergio Britto dos Titãs com famosa marca de pianos





A tour de 40 anos dos Titãs tem levado o público a emoções, despertado memórias e arrepios em um encontro mais que especial entre os fãs e os seis integrantes da icônica banda de rock brasileira. Os sucessos, resumidos em mais de 30 canções , proporcionam uma experiência única para quem estava com saudades da banda no palco.

Todas as 21 apresentações no país até junho, além do show em Portugal em novembro , terão a companhia de um piano da Casio . O tecladista Sergio Britto é um dos endorsers da marca.





Sérgio Britto já utilizava alguns modelos da Casio desde o início da carreira, em 1984, com ele explica: "O meu primeiro teclado nos Titãs foi um Casio. Gravei todo o primeiro disco com ele" , relembra o músico de grandes hits.

Algum tempo depois, a marca e o artista estreitaram a relação e então Sérgio se tornou oficialmente um artista da marca Casio . Atualmente utiliza diversos modelos da linha de pianos em shows, apresentações e ensaios.

Sergio Britto está utilizando na turnê dois modelos AP-710 , sendo um deles exclusivo e customizado em tom de vermelho especialmente para a tour, para seguir a identidade visual da turnê. Os recém lançados PX-S6000 e PX-S7000 também acompanham o pianista. Ele foi um dos primeiros músicos no Brasil a experimentar os novos modelos.

“Essa turnê tem vários aspectos, ela é uma celebração do nosso encontro, da nossa amizade e da nossa obra, das músicas e das coisas que a gente produziu juntos durante esses 40 anos de carreira, que deixaram uma marca na música popular brasileira. Acho que muitas dessas canções fazem parte da vida emocional das pessoas”, afirma Sergio .

No momento de criação, o músico utiliza em casa o Grand Hybrid GP-510 , que fez parte por exemplo da composição Epifania : “É um instrumento marcante,

o mais belo som de piano que a Casio tem. Um outro que me marcou, mas é um muito antigo, da época que a Casio estava começando a desenvolver

instrumentos musicais é o MT-70, que gravei o hit Sonífera Ilha há mais de 40 anos” , relembra.

Patricia Bacan, gerente de marketing da Casio , afirma que ter os pianos da marca no palco de uma banda icônica do cenário nacional, como os Titãs, significa

associar o nome a um grupo musical renomado e admirado pelo público: “Essa associação reforça a qualidade e a credibilidade dos nossos produtos, estabelecendo um vínculo positivo com a marca e fortalecendo a relação com os consumidores. Além disso, a turnê proporciona uma ampla exposição para um público diversificado e engajado, o que pode gerar novas oportunidades de negócios e expandir nossa presença no mercado” , destaca.