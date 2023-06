Foto: Reprodução / Instagram / @anitta Anitta: filme retratará história da artista com clipes gravados no Rio





A popstar Anitta lançará em breve um filme que vai revisitar sua história através de clipes , que foram recentemente gravados no Rio de Janeiro . As informações são do site Splash , do portal UOL .

“Vou continuar a gravação dos clipes, agora com a gravadora me apoiando e envolvida no projeto. Antes tava fazendo bem mais independente. É muito bom ter uma equipe que apoia a minha ideia de explorar o funk e mostrar isso para o mundo. Esse álbum vai mostrar várias fases. Passa por polêmicas, tempestades e também meus momentos tranquilos”, explicou Anitta .





O seu próximo álbum, que marca o inicio de seu trabalho na Republic Records , gravadora da Universal Music , será voltado para as raízes da cantora, que iniciou sua carreira cantando músicas voltadas ao funk brasileiro .

Sobre o inicio de sua trajetória, a hitmaker de Envolve r disse em uma recente entrevista à revista Harper's Bazaar , dos EUA, que as músicas podem refletir sobre a vivência de um artista, antes de sua fama: “Se você nasce em um lugar em que tudo o que você tem acesso são armas, crimes, drogas e sexo, é sobre isso que você vai escrever. Não podemos cantar sobre coisas belas no Rio se não estamos sequer próximos de ver isso. Não estou dizendo ‘É tão bom cometer um crime’. Não. Só estou afirmando que não existem oportunidades para essas pessoas escolherem outras coisas" , concluiu a artista.