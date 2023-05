Foto: Warner Music Simply Red mergulha no pop soul de 'Time', seu 13º álbum de estúdio





Retornando à Warner Music depois de uma breve passagem pela BMG quando lançou Blue Eyed Soul em 2019, o lendário grupo Simply Red , liderado por Mick Hucknall , acaba de disponibilizar nas plataformas digitais o novo álbum Time , que conta com 12 faixas inéditas voltadas ao pop soul , onde se destacam as faixas Better With You, Just Like You e Shades 22 .

Time chega ao mercado internacional colecionando elogios pela crítica especializada. A Clash Magazine , revista britânica, classificou o projeto como um exemplo estelar de um álbum pop-soul muito bem elaborado . Já a Record Collector , outro veículo de renome no Reino Unido, afirmou que o disco é indiscutivelmente, até hoje, o álbum mais pessoal do vocalista Mick Hunknall .





O Simply Red celebrará Time com um show de lançamento muito especial no O2 Shepherd's Bush Empire de Londres no dia 5 de junho , que será transmitido ao vivo globalmente. Uma apresentação mais íntima na cidade, desde que tocou no mesmo local em 2005, e sua única apresentação na região britânica neste ano.

Após uma agenda de sucesso em 2022, ano em que a banda realizou 73 shows para mais de 600 mil pessoas em toda a Europa , o grupo agora fará, novamente, uma série de apresentações por lá.

Com 12 álbuns de estúdio gravados entre 1985 e 2019 , o Simply Red se tornou uma das grandes referências do pop nos anos 1980 , lançado sucessos que se tornaram verdadeiros clássicos atemporais como Holding Back The Years , uma bem sucedida e introspecta versão para If You Don't Know Me by Now de Harold Melvin & The Blue Notes , além de Stars e The Right Thing .

Ao todo, o Simply Red já vendeu mais de 60 milhões de discos em todo o mundo e acumula mais de 1,7 bilhão de streams nas plataformas digitais .

Ouça Time :