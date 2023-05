Foto: Divulgacao Nego do Borel estreia perfil em plataforma de conteúdo adulto





O cantor Nego do Borel , que está com uma turnê confirmada na Europa para os próximos meses, anunciou sua estreia na plataforma de conteúdo adulto Privacy .

A notícia, que foi dada pelo próprio cantor através de stories publicados em seu perfil no Instagram .





“Eu sempre postei foto depois do treino sem camisa e recebia várias mensagens do pessoal pedindo para eu abrir um perfil na Privacy. Até então, eu não conhecia, mas depois que entrei para ver como funciona, gostei e embalei na ideia de criar o meu perfil. Acho que a gente tem de ser o que a gente é e fazer o que a gente gosta, exibir o meu corpo é natural para mim” , conta Nego do Borel .

O cantor acredita que, sua entrada na plataforma, ele criará uma identificação maior com os seus seguidores: “Através da plataforma, entendo que posso crescer e me identificar mais com meus fãs, esse é meu objetivo e é nisso que vou investir. Uma coisa puxa a outra, então acredito que vai me ajudar na minha carreira musical e que eu tenho que fazer um pouco de cada coisa. Nesse momento, a Privacy é um desafio que estou muito ansioso e feliz em viver” , finaliza o cantor.

Uma assinatura no perfil de Nego do Borel na plataforma custa R$ 90 .