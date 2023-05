Foto: Sony Pictures Celine Dion lança inéditas em trilha sonora de "O Amor Mandou Mensagem"





A diva pop canadense Céline Dion , com mais de quatro décadas de sucesso, é a voz da trilha sonora original do filme O Amor Mandou Mensagem , que já está em exibição nos cinemas de todo o Brasil.

O longa-metragem ganhou sua trilha sonora oficial em todas as plataformas digitais, que conta com as primeiras canções inéditas de Céline Dion desde seu último álbum Courage , lançado em 2019, como Love Again, I’ll Be, Waiting On You, Love Of My Life e The Gift . Clássicos atemporais da artista, como It’s All Coming Back To Me Now e All By Myself - uma releitura do clássico de Eric Carmen , gravada em 1975) também compõem a seleção.





Ao todo são 14 canções interpretadas por Céline na obra cinematográfica.

O Amor Mandou Mensagem é o primeiro papel de Céline como atriz em um longa-metragem. A cantora interpreta ela mesma, com uma pitada de psicóloga e conselheira amorosa. No filme, ela ajuda o jornalista Rob Burns (Sam Heughan)

a voltar a acreditar no amor e conquistar o coração da ilustradora Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas).

Confira o conteúdo completo de Love Again (O Amor Mandou Mensagem) e ouça o álbum abaixo:

1. Love Again

2. I’ll Be

3. Waiting On You

4. Love Of My Life

5. The Gift

6. It’s All Coming Back To Me Now

7. Orpheus & Eurydice (Score from Love Again)

8. All By Myself

9. Where Does My Heart Beat Now

10. Celine Wisdom (Score from Love Again)

11. A New Day Has Come

12. Courage

13. That’s The Way It Is

14. Love Takes Courage (Score from Love Again)