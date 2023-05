Foto: PolyGram | Philips Caetano Veloso celebrará os 50 anos do álbum "Transa" no Rio

Caetano Veloso vai revisitar o seu clássico álbum Transa , lançado originalmente em 1973, com um show no festival Doce Maravilha , que acontecerá nos dias 12 e 13 de agosto na Marina da Glória , no Rio.

A apresentação celebrará os 50 anos de um dos discos mais importantes da carreira do cantor e compositor baiano.





Transa chegou ao mercado musical durante o exílio de Caetano Veloso , que iniciou em 1969. O disco, produzido por Ralph Mace , foi um dos mais importantes da carreira do artista baiano e, segundo a Rolling Stone , o décimo melhor disco brasileiro de todos os tempos. O lançamento aconteceu na época pela Companhia Brasileira de Discos ( CBD , atual Universal Music ) pelo selo Phillips .

O álbum se destaca pelas faixas You Don’t Know Me, It’s a Long Day, Nine Out Of Ten e Mora na Filosofia .