Foto: Divulgação / João Rock João Rock divulga os horários e o lineup completo do festival





A organização do festival João Rock divulgou nesta terça-feira (16), a ordem e horários dos shows de cada um de seus quatro palcos. O evento acontece no dia 3 de junho , no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto , interior de São Paulo, para um público estimado em mais de 70 mil pessoas .

Serão mais de 30 grandes atrações no line-up como Pitty, CPM 22, Planet Hemp, Emicida, Mutantes, Zé Ramalho, Gilberto Gil, Marina Sena , Manu Gavassi, Ana Carolina , entre outros.





Horários e atrações especiais

Os portões do Parque Permanente de Exposições abrem para o público às 13h. A programação tem início às 14h, no Palco João Rock com a final da batalha de rimas - em parceria com a Batalha da Aldeia e a Casa 1 – reunindo os quatro MC's semifinalistas. Na sequência, às 15h, tem a apresentação da vencedora do tradicional Concurso de Bandas do evento.

Confira, abaixo, os horários dos shows e seus respectivos palcos :

Palco João Rock

14h - Final Batalha de Rimas

15h - Finalista do Concurso de Bandas

15h40- Gilsons

16h45 – Capital Inicial

17h50 - Pitty

18h55 - Ira!

20h - BaianaSystem

21h05 - CPM22

22h10 - Emicida e convidados

23h15 - Planet Hemp

00h20 - L7nnon e Filipe Ret + convidados

Palco Brasil - Lendas Vol.1

15h30 - Tom Zé

17h30 - Mutantes

19h30 - Zé Ramalho

21h30 - Alceu Valença

23h30 - Gilberto Gil

Palco Aquarela

14h30 - Majur

16h30 - Marina Sena

18h30 - Flora Matos

20h30 - Manu Gavassi canta Fruto Proibido

22h30 - Ana Carolina - canta Cássia Eller

Palco Fortalecendo a Cena

15h30 - Hyperanhas

17h30 - Borges

19h30 - Tasha & Tracie

21h30 - Major RD

23h30 - Don L

Programe-se

João Rock 20 anos

Data: 3 de junho

Local: Parque Permanente de Exposições/ Ribeirão Preto (SP)