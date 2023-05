Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Taylor Swift anuncia o novo álbum "Speak Now (Taylor's Version)"





Taylor Swift , que está imersa em sua grande série de shows The Eras Tour , anunciou nesta segunda-feira (8), após sua performance no Nissan Stadium em Nashville (EUA), que relançará o álbum Speak Now como parte dos discos com o subtítulo Taylor's Versions , que contam com faixas exclusivas .

Com isso, Speak Now , o terceiro da discografia de Taylor Swift, vem na sequência dos lançamentos de álbuns como Fearless e Red , ambos lançados em 2021, com material inédito.





Speak Now (Taylor's Version) , que chegará ao mercado no dia 7 de julho pela Universal Music , via Republic Records , foi anunciado na primeira das três noites lotadas no Nissan Stadium , onde Taylor Swift bateu mais um recorde de público, pelos telões espalhados por todo o local. Um frisson foi observado de imediato na plateia presente.

A estrela pop deixou uma mensagem ao seus fãs em sua conta oficial no Instagram, que conta atualmente com mais de 258 milhões de seguidores .

“É com muito orgulho e alegria que anuncio que minha versão de ‘Speak Now’ será lançada em 7 de julho (bem a tempo para o 9 de julho, se você sabe, você sabe). Eu fiz ‘Speak Now’ completamente escrito por mim mesma, entre os 18 e 20 anos" , iniciou a artista de 33 anos e que já vendeu mais de 200 milhões de discos em todo o mundo .

"As canções que surgiram dessa época da minha vida foram marcadas por sua honestidade brutal, confissões de diário não filtradas e melancolia selvagem. Eu amo este álbum porque ele conta a história de crescer, se debater, voar e cair... E viver para falar sobre isso. Com seis músicas extras que tirei do cofre, mal posso esperar para celebrar o ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ com vocês no dia 7 de julho” , concluiu.

Speak Now chegou originalmente no mercado em 2010 e na época foi aclamado pela imprensa especializada e público.

Confira o anúncio de Taylor Swift :