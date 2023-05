Isso que é um processo criativo a todo vapor!

O músico britânico Ed Sheeran , que lançou na última sexta-feira (5) seu novo álbum Subtract pela Warner Music , via Atlantic e Elektra Records , publicou em seu canal oficial no YouTube todos os clipes para as respectivas faixas de seu quinto disco de estúdio .





Subtract , que encerra a série de álbuns com títulos e referências matemáticas, tem seus vídeos dirigidos por Mia Barnes .

“Eu fiz este álbum como uma forma de dar sentido às coisas que acontecem dentro da minha cabeça, e estou imensamente orgulhoso disso" , explicou Sheeran em sua conta oficial no Instagram . "Acordei esta manhã e me senti mais leve. Mais leve que o álbum está no mundo, e mais leve que as pessoas estão se conectando com ele em um nível tão profundo e significativo. A única coisa que quero deste álbum é que as pessoas sintam algo quando o ouvirem“.

Confira todos os clipes do novo álbum Subtract de Ed Sheeran :