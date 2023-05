Foto: Reprodução / Instagram / @adele Adele: saiba quais são as músicas mais tocadas da artista no Brasil

Adele , além de ser uma cantora e compositora com uma voz potente e particular, é um dos grandes atos da música mundial nas últimas duas décadas .

Com quatro álbuns lançados entre 2008 e 2021 , todos intitulados com os números 19, 21, 25 e 30 , respectivamente, a cantora nascida em Londres já vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo , que colocam ela entre os grandes pilares da indústria musical global .





Celebrando seus 35 anos de vida na última sexta-feira (5) e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou para fazer um estudo sobre

as suas canções no Brasil, onde ela possui uma grande base de fãs.



A música de autoria de Adele mais tocada no país nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública foi Set Fire To The Rain . O segundo

lugar ficou com o sucesso Someone Like You . A terceira posição foi de Skyfall, seguida por Rolling in the Deep em quarto lugar e Hello em quinto.

Já no ranking das músicas de Adele mais regravadas , a liderança ficou com Rolling in the Deep . É importante destacar que este estudo considera todas as gravações de músicas de autoria da artista britânica, realizadas por ela e por outros intérpretes.

No banco de dados do Ecad , Adele tem 65 obras musicais e 188 gravações cadastradas . Todo artista estrangeiro tem seus direitos autorais em execução pública garantidos no Brasil, isso porque as associações de gestão coletiva ( Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC ) possuem contratos de

representação ou reciprocidade com sociedades estrangeiras da mesma natureza em todo o mundo.

Desta forma, quando uma música estrangeira é tocada no país, o Ecad arrecada os valores referentes aos direitos autorais dessa execução e os distribui para as associações brasileiras, que garantirão os repasses a esses artistas.

Confira as 5 músicas de autoria de Adele mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos :