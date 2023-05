Foto: Divulgacao Scorpions lança edições remasterizadas de três álbuns nas plataformas





A banda de rock alemã Scorpions acaba de disponibilizar edições remasterizadas dos álbuns Fly To The Rainbow, In Trance e Virgin Killer nas plataformas digitais pela gravadora BMG .

A iniciativa visa o relançamento de 12 títulos do catálogo do grupo , que é um dos ícones do hard rock mundial .





A campanha, intitulada Colours of Rock , tem foco em edições físicas no formato vinil (em pré-venda no site The Art of Album ).

O Scorpions , dono de clássicos como Still Loving You e Wind Of Change , acabou de passar pelo Brasil, realizando cinco shows da Rock Believer World Tour (sendo um deles no festival Monsters of Rock , em São Paulo).

Confira: