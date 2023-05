Foto: Reprodução / Instagram / @anitta Anitta desabafa nas redes e cutuca antiga gravadora





A popstar Anitta , que recentemente assinou com a gravadora Republic Records , de propriedade da Universal Music , realizou uma live na última semana para contar os próximos passos de sua carreira internacional em sua nova casa discográfica.

A hitmaker de Envolver aproveitou o ensejo e supostamente "cutucou" sua antiga gravadora, a Warner , quando revelou aos seus seguidores o ambiente que entrou na Republic , após assinar seu novo acordo com o selo que abriga outros grandes nomes da música internacional, como Taylor Swift, The Weeknd e Pearl Jam .





"Vamos guardar energia, porque vem coisas incríveis, vocês vão ficar passados" , avisa Anitta . "Agora temos um planejamento de marketing e fazemos as coisas com antecedência" , disse a artista.

A popstar adiantou que as datas de seus próximos lançamentos serão determinados em breve: “Clipe do jeito que vocês amam, música do jeito que vocês amam, do jeito que vocês sempre sonharam e eu também, porque a gente tem os mesmos sonhos, anitters e Anitta”.

Anitta e Republic Records selaram o novo acordo fonográfico no dia 27 de abril após um comunicado oficial da gravadora em Miami (EUA). A cantora comemorou sua nova fase, dizendo que procurava uma nova equipe para trabalhar como se fosse uma "família": “Depois de muitos anos nesse ramo, queria encontrar parceiros que trabalhassem como uma família. Depois de me encontrar com Monte, Wendy e sua equipe na Republic e Jesus López, fiquei maravilhada. Sua paixão, inovação, criatividade e visão são incríveis! Eu não me senti apenas tão conectada a eles como artista, mas também em um nível humano. Eu soube imediatamente: estava em casa”.

Brandon Silverstein, fundador e CEO da S10 Entertainment e empresário de Anitta , disse: “Monte, Wendy, Jesus e toda a Republic, UMLE e a equipe mundial da UMG tiveram uma conexão tão forte e imediata com Anitta que ficou claro que eles entenderam sua visão e querem ajudá-la em sua carreira global. Estou ansioso pelo futuro e mal posso esperar pelo próximo capítulo de Anitta”.



Já Wendy Goldstein , co-presidente da Republic Records , acrescentou: “Todos nós admiramos Anitta, de longe e há muito tempo. Ela catalisou a explosão da música latina e é uma das mais importantes artistas. Ela sempre manteve o Brasil em seu coração e deu ao seu país uma voz incrível no cenário global. O que Anitta está fazendo agora musicalmente é algo alucinante, e mal podemos esperar para lançá-la”.



“Todos nesta equipe, liderada pela Anitta, S10, Republic e UMLE, têm um objetivo claro: escrever um novo capítulo de sucesso da música latina em todo o mundo" , complementa Jesus López , presidente e CEO da Universal Music Latin America . "Anitta tem todas as qualidades artísticas e humanas para ser a artista brasileira de maior sucesso no mundo. Estamos muito gratos por esta oportunidade. Obrigado, Anitta, por depositar sua confiança em nós”.