Foto: Universal Music Kendrick Lamar tem a turnê mais lucrativa da história do rap

Kendrick Lamar , um dos grandes nomes do rap internacional na atualidade, acaba de ser detentor da marca da turnê mais lucrativa da história do rap .

De acordo com a Touring Data , Kendrick Lamar alcança o topo da lista das turnês de rap mais lucrativas, superando Drake com Summer Sixteen Tour , totalizando US$ 110,9 milhões (algo em torno de R$ 553 milhões no câmbio atual) em arrecadação dos mais de 929 mil ingressos vendidos .





A turnê realizou uma série de shows nos EUA, Europa e Oceania .

Além disso, Mr Morale & the Big Steppers de Lamar foi o álbum de rap mais ouvido do Spotify em 2022 .

De acordo com o The New York Times , Kendrick Lamar é o rapper mais importante de sua geração .