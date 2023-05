Foto: Reprodução / Instagram / @foofighters Além do The Town, Foo Fighers fará show solo em Curitiba





Após esgotar todos os seus ingressos no festival The Town em São Paulo , o Foo Fighters acaba de confirmar seu único show solo no Brasil em 2023 no Estádio Couto Pereira em Curitiba , no dia 7 de setembro .

Os ingressos , que custam entre R$ 220 e R$ 970 e que podem ser parcelados em até cinco vezes sem juros, estarão à venda para o público em geral a partir desta quinta-feira (4), às 10h (Horário de Brasília) no site da Eventim e meio-dia na bilheteria oficial (sem taxa de serviço – Estádio Major Antônio Couto Pereira / Bilheteria 2).





A pré-venda , no site oficial do Foo Fighters , com começa nesta quarta-feira (3) às 10h. O show é realizado pela Live Nation Brasil e produzido localmente pela Seven .

Um pilar do cenário do rock global desde o lançamento de seu álbum de estreia homônimo em 1995, o Foo Fighters ganhou 15 Grammy Awards , incluindo um recorde de cinco prêmios de Melhor Álbum de Rock . A banda foi incluída no Hall da Fama do Rock por Paul McCartney em 2021 e continua a lotar arenas e estádios em todo o mundo.

Liderados por Dave Grohl , o grupo anunciou o seu novo álbum de estúdio, But Here We Are , que será lançado no dia 2 de junho deste ano pela Sony Music , via RCA Records .

Este será o primeiro trabalho do Foo Fighters após a morte do saudoso baterista Taylor Hawkins (1972-2022).