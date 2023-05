Foto: Reprodução / Instagram / @eltonjohn Elton John já pensa em fazer shows após turnê de despedida





O palco sempre foi a vida do lendário cantor e pianista britânico Elton John , um dos grandes nomes da história da música. O gênio musical, que já vendeu mais de 300 milhões de discos em todo o mundo em mais de cinco décadas , lançando clássicos como Your Song, Goodbye Yellow Brick Road e Candle In The Wind está em sua turnê de despedida Farewell Yellow Brick Road , já visualiza que continuará se apresentando após essa longa série de shows.

"Talvez role um show estranho" , disse o cantor de 76 anos ao jornal britânico Metro . Ele também disse em entrevista que pretende ter "um pouco mais de liberdade" para cuidar de seus filhos Elijah (10) e Zachary (12) e ficar ao lado de seu marido, o cineasta David Furnish .







A atual turnê de Elton John alcançou a marca de mais lucrativa da história da música , com mais de US$ 678 milhões , com um prognóstico de alcançar US$ 1 bilhão em breve.

Ele já realizou mais de 330 shows ao redor do mundo com esta série.