Foto: Annie Leibowitz Ed Sheeran diz que deixará a música se for condenado por plágio





Em uma entrevista ao Daily Mail , o astro britânico Ed Sheeran revelou que pensa em abandonar a carreira musical se for considerado culpado de plágio do clássico Let's Get It On de Marvin Gaye (1939-1984).

Para Sheeran , as alegações contra ele, realizadas por Ed Townsend pelo sucesso Thinking Out Loud , onde foram utilizados trechos do sucesso da Motown , são "insultuosas".





Ed Townsend , que entrou na justiça para reparar violações de direitos autorais , segundo sua reclamação, diz que há "semelhanças impressionantes" entre Let's Get It On e Thinking Out Loud .

O reclamante pede uma indenização de US$ 100 milhões (cerca de R$ 504 milhões no câmbio atual).

Um júri federal de Manhattan, em Nova York (EUA), assistiu a exibição das duas faixas em questão. Em seu depoimento, Ed Sheeran afirmou que ele costuma realizar alguns mashups (quando você mescla duas músicas).

“Acho realmente um insulto dedicar toda a minha vida a ser um artista e compositor e ter alguém diminuindo isso”, lamenta Ed Sheeran , que lançará em breve o álbum Subtract.