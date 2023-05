Foto: Divulgacao A influência da música na moda: Juliana Cadore analisa estilos de astros do pop





Sabe-se que moda e música caminham juntos desde sempre. Grandes ícones da música ditam a moda através de clipes e de grandes desfiles. Por exemplo, a popstar Rihanna , que lança diversas tendências, possui o próprio desfile de sua marca Savage X Fenty para lançar seus produtos e leva grandes nomes da música para se apresentarem, assim como acontecia nas passarelas da Victoria 's Secret .

A influenciadora e empresária no ramo da moda, Juliana Cadore comenta sobre como a música influencia na moda: “Como sabemos, alguns ícones da música são referências e que ditam a moda. Por exemplo, no inverno temos alguns artistas que são personificação do que pode ser vestido. Jimi Hendrix trouxe as franjas nos looks que são usados até hoje em blusas e coletes” , exemplifica ela.





Cadore observa o espaço conquistado das camisas estampadas quando foram usadas pelo saudoso David Bowie : “Ele nos trouxe o mix de estampa e detalhes com origamis e florais, geométricos e com cores”, diz a influenciadora sobre o Camaleão do Rock .



Para a influencer, as bandas de rock trouxeram muitas referências como os metais e spikes : “Elvis nos trouxe os metais nas roupas. Não há quem não se lembre do rockeiro e não lembro dos brilhos e metais” , completa.

O lendário cantor David Bowie





Lady Gaga, que é um ícone para o Brasil e que contam com uma gigante fanbase no país, segundo Juliana Cadore , trouxe referências para o país: “A diva pop nos trouxe as transparências, rendas e fendas.Os decotes nas costas são bem usados e Lady Gaga é bastante usada no país” , lembra.

Cadore também comentou sobre o polêmico rapper Kanye West no que tambémm sempre esteve envolvido na cena da moda: “Não podemos negar a influência do cantor nas vestimentas. É notório ver a diferença nos looks de Kim Kardashian, pré Kanye e pós ele. Não só a ela, mas a família”, diz ela. “Ele trouxe muitas referências à cultura preta e em suas vestimentas. Ele é um dos líderes na representatividade preta e trouxe diversas discurssões” , pontua.



West já fez collabs com grandes marcas como Nike, Louis Vitton, Balenciaga, GAP e entre outras grandes marcas e a influencer lembra que “ele já ficou entre as 100 pessoas mais influentes do mundo”.

O rapper Kanye West

Realizando uma análise sobre os óculos vazados e com listras lançados por West, a empresária explica a valorização do produto ao ser usado por grandes nomes do entretenimento mundial: “A gente viu Lady Gaga, Paris Hilton, Lindsay Lohan e ntre outros. E o ponto mais importante é que foi ele quem levou a tendência de levar a tendência de street wear para o cenário de High Fashion e de passarelas. Antes víamos coisas muito montadas e Kanye trouxe o estilo mais casual e simples para as maiores passarelas do mundo”.



Sobre as famosas Kardashians , a profissional complementa: "Apesar de não serem negras, ele trouxe para elas muitas referências e elas ditaram muito da moda” , finaliza.