Foto: Prima Imagens Tribo de Jah produz documentário no Maranhão com resgates históricos





Com mais de 35 anos de história, a Tribo de Jah , pioneiros do reggae nacional, acabam de anunciar com exclusividade para esta coluna, o lançamento do inédito projeto Tribo de Jah na Rota das Emoções , através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura nº 9.437 , com patrocínio do Grupo Mateus .

A produção audiovisual, que contará com três episódios registrados em Icatu, Barreirinhas e Tutóia com muito reggae, estreará no dia 25 de maio .





Durante o percurso, Tribo de Jah na Rota das Emoções apresentará os pontos turísticos de cada cidade e resgates históricos. Curiosidades sobre a fauna e a flora, esportes e gastronomia da região completam o roteiro que intercala informação, shows e até um luau da Tribo de Jah no decorrer do documentário.

Fauzi Beydoun , a Tribo de Jah encontrou na Lei de Incentivo uma oportunidade para fazer um trabalho contundente. O projeto torna real a possibilidade de divulgar, de uma forma descontraída, todo conteúdo e apelo turístico das belezas naturais do Maranhão pelo Brasil e no exterior.

“Toda a carreira da Tribo é um trabalho de divulgação do Maranhão, do reggae e das belezas maranhenses. Então, a gente sabe que a Tribo tem uma importância nesse sentido de levar o Maranhão além das fronteiras do país. E no caso do documentário, a gente encontrou uma ferramenta para fazer isso de uma maneira mais enfática e direcionada, retratando um patrimônio ecológico fantástico. É algo muito impactante pra quem não conhece, são belezas naturais paradisíacas”, explica Fauzi .

Exclusivo: reserva ambiental Queimada dos Britos autoriza gravações pela primeira vez



Foto: Prima Imagens Tribo de Jah produz documentário no Maranhão com resgates históricos





Entre os pontos turísticos, considerados patrimônio ecológico da região, estão Praia de Santa Maria de Guaxenduba, Lagoa Boca da Mata, Rio Preguiças, Atins (também conhecida como a Nova Jericoacoara ), Povoado da Queimada, Praia do Arpoador, Praia dos Namorados, Lagoa da Taboa, Lagoa Jacaré, Lagoa da Areia, Lagoinha e Igreja de Nossa Senhora da Conceiçã o.

E para resgatar a história no decorrer do caminho, personalidades maranhenses contam detalhes sobre acontecimentos como a Batalha de Guaxenduba e o Naufrágio de Gonçalves Dias .

Destaque para a apresentação da Reserva Queimada dos Britos . Pela primeira vez, os responsáveis pelo espaço autorizaram a entrada no local para gravações. Sendo assim, o Tribo de Jah na Rota das Emoções traz imagens exclusivas para o público.

Entrevistas e participações

O Tribo de Jah na Rota das Emoções é apresentado por Fauzi Beydoun , que realiza entrevistas com José Almeida , presidente da Academia de Letras de Icatu ; Paulo Matos, secretário do turismo do Maranhão, entre outros.

Com direção de Johny Kevin e produção executiva de Juliana Beydoun , o doc ainda conta com a participação de todos os integrantes da Tribo de Jah. Pedro Beydoun, Aquiles Rabelo, Netto Enes, João Rodrigues e Luan Richard , além de João Victor Beydoun , que desde 2022, começou a participar de alguns projetos e shows da banda.

Quem também aparece no filme é Fauzi Filho , o caçula de Fauzi, que muito em breve promete aparecer em um dos lançamentos musicais da Tribo, previsto ainda para este ano.

A estreia do documentário será lançado no canal oficial da banda, com exibição nos canais Travel Box Brasil (canais 557 NET/Claro, 483 SKY, 79 Vivo, 604 Vivo Fibra e 149 Oi TV) e Music Box Brazil (canais 623 ou 123 NET/Claro, 145 Oi TV e 637 Vivo TV), a partir de junho.

Bastidores e curiosidades

Além de gravar um documentário que reforça as belezas e história do Maranhão , a Tribo de Jah ainda fez parte de outro projeto recente que evidenciou a Jamaica Brasileira . A canção Quando o São João Chegar esteve na trilha sonora de Travessia .

A novela tem como pano de fundo a capital maranhense, São Luís , e a música da Tribo embalou momentos dos personagens Ari e Brisa . Inclusive, viralizando o reggae roots nas redes sociais, o que impactou diretamente nas plataformas de streaming e, consequentemente, na agenda de shows da banda.

Lançamento também acontecerá em São Paulo com convidados especiais

O Tribo de Jah na Rota das Emoções está confirmado para 26 de maio , na Audio Club em São Paulo, que reunirá as bandas Mato Seco e Cidade Verde , além da apresentação solo de João Beydoun , para uma grande celebração.

Assista com exclusividade o trailer oficial do documentário: