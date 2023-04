Foto: Universal Music A doença desconhecida de Sam Smith





Algo misterioso tem acontecido com a saúde do astro britânico Sam Smith nos últimos dias, a ponto do cantor ser obrigado a adiar dois shows em Londres .

Especula-se que seja um vírus desconhecido .





O staff do cantor, que iniciou a tão esperada Gloria The Tour para a divulgação de seu novo álbum de estúdio, informou que os concertos na capital britânica tiveram que ser inseridos em outras datas por motivos médicos .

“Sinto muito informar que minha equipe e eu ainda não estamos muito bem, infelizmente precisamos remarcar nosso show em Birmingham para 27 de maio de 2023. É muito importante para mim dar a vocês a melhor versão de “Gloria”. Eu não quero que vocês experimentem isso em nada menos. Muito obrigado pela compreensão, sei o quanto todos estão animados para ver o show, e sinto o mesmo por ver todos vocês. Todos os ingressos anteriores ainda são válidos para a nova data” , escreveu Sam Smith em suas redes sociais.

Gloria é o quarto álbum de estúdio de Sam Smith , lançado em 27 de janeiro deste

ano pella Universal Music , via Capitol Records . O disco revelou os singles Love

Me More, Gimme (com Koffee e Jessie Reyez ), I'm Not Here to Make Friends

e Unholy , uma colaboração com a cantora Kim Petras .

Estima-se que o disco já vendeu cerca de 1,6 milhão de cópias em todo o mundo .