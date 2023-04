Foto: Divulgacao Será que o Spotify vai virar TikTok? Thales Ragone explica mudança





Influenciador e empresário, Thales Ragone é antenado no universo da música e está sempre de olho em quem está nas paradas de sucesso. Com uma ampla variedade de gostos e interesses musicais, ele adora fazer listas de reprodução centradas em atividades, como ir ao trabalho ou malhar e muito mais com o Spotify .

Mas no evento Stream On do Spotify , a empresa apresentou uma reformulação significativa de seu aplicativo, que capitaliza seus investimentos em tecnologia de personalização e também adota um feed de vídeo curto semelhante ao popularizado pelo TikTok . O influenciador explica essa mudança e transição na plataforma.





Segundo Thales Ragone , no aplicativo móvel Spotify atualizado, os usuários e assinantes terão acesso a vários novos recursos, incluindo os feeds de “descoberta” de rolagem vertical, um novo modo Smart Shuffle para recomendações de lista de reprodução, um novo recurso de reprodução automática de podcast e muito mais.

“Alguns recursos estarão disponíveis apenas para assinantes, enquanto outros – como os novos feeds inspirados no TikTok - serão lançados para todos. No entanto, a disponibilidade dos recursos chegará a alguns mercados antes de outros e chegará em intervalos diferentes”, explica Ragone .

De acordo com o criador de conteúdo, essa mudança do Spotify visa tornar a interface do usuário mais viva e interativa: “A mudança também pode servir a outros propósitos. Mais notavelmente, ele apresenta uma nova superfície no aplicativo onde a empresa pode introduzir anúncios, assim como o Instagram fez com a adição de Reels” , conclui.