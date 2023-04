Foto: Divulgacao Com hits de sucesso, Fabinho Testado pensou em desistir da carreira





Com a carreira gerenciada pela Top Evento , que cuida de outros nomes como Vitor Fernandes e João Gomes , o cantor Fabinho Testado já pensou em desistir da carreira musical em um determinado momento.

Testado teve suas composições gravadas por grandes artistas, até mesmo por Wesley Safadão , no sucesso Chamego Viciante .





“Nunca foi fácil! Na pandemia, pensei em desistir", revela Testado . "Ficamos parado bastante tempo, pensei em vender meus instrumentos, meus equipamentos de som, foi um período desafiador para gente que vive de música. O que me salvou na pandemia foi as músicas que eu vendi” , revela ele.

Aos 28 anos, Fabinho Testado acumula mais de 30 milhões de visualizações com seus sucessos e parcerias. Nas redes sociais, ele compartilha os bastidores do seu trabalho, onde encontra motivação: “As redes me ajudam a expandir meus projetos e vejo a repercussão muito positiva do público. Isso me motiva a cada dia” , revela o artista.

Em uma das publicações, Fabinho mostra João Gomes e Iguinho e Lulinha fazendo a dancinha de um dos seus sucessos chamando de Tenha dó de mim . Os cantores aparecem se divertindo com os passinhos e na legenda.

“Ganhei o dia com esse vídeo”, celebra Fabinho Testado nas redes.

O lançamento mais recente do artista, que é um dos grandes destaques do forró na atualidade, é Vem Ficar Comigo , faixa que é parte integrante do álbum Testando seu Coração .