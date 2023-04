Foto: Reprodução / Broders Produtora investe R$ 1 milhão em departamento de entretenimento audiovisual





A produtora Broders tem novos planos para seu namoro de seis anos com o cinema e o entretenimento .

Neste ano, além da produtora lançar o documentário musical de Elza Soares , gravado no Theatro Municipal de São Paulo dias antes de sua morte, e com depoimentos inéditos de Chico Buarque, Paulo Gustavo, Caetano Veloso, Carlinhos Brown, Rita Lee, Maria da Penha, Alcione e Jorge Aragão , a empresa planeja investir mais de R$ 1 milhão na criação de um departamento focado no desenvolvimento de projetos audiovisuais totalmente autorais e originais.





Com isso, serão desenvolvidos quatro documentários - com base em duas séries e dois longas - e cinco ficções - duas séries, dois longas e um curta .

Além disso, a empresa focará em vídeos musicais, videocasts e projetos imersivos em VR e branded content - estes últimos, graças a uma sinergia com outras áreas da Broders que já entregaram projetos de realidade virtual e também publicitários

para marcas globais como Disney, Samsung , Ford e Mastercard .



"Como diferencial de mercado, além da nossa capacidade de produção de projetos integrados com o know-how dos outros núcleos da Broders, como VR e branded content, queremos trazer um olhar bem expressivo e próprio para a curadoria cultural. Além disso, temos uma relação umbilical com a música que se reflete diretamente nos projetos de entretenimento. Fizemos um talk show para Amazon com o ator e músico Serjão Loroza, o último projeto de Elza Soares, que foi o acontecimento da minha vida, e, agora, nosso primeiro longa de ficção que o protagonista é um pianista. Esse astral vai para as telas e percorre os bastidores: não basta ter uma equipe super entrosada e qualificada, é preciso viver os processos como se fôssemos o público" , adianta Cassius Cordeiro , diretor

cinematográfico e sócio co-fundador da Broders .



Entre os nove projetos já em fase de desenvolvimento, uma grande aposta é o longa Rose Bowl , com a história de um pianista que, no final da vida, busca uma reconexão com seu filho.

Também estará incluída uma série documental intitulada Cozinha Ancestral , que vai aprofundar o olhar da gastronomia dos povos ancestrais do Brasil.



"A direção de projetos audiovisuais que tenham caráter anti-racistas, defendendo, de alguma forma, aspectos de inclusão racial sempre foi um chamado para mim. Devo essa reconstrução humana aos meus grandes irmãos Sérgio Loroza, Claudio Jorge, Mombaça, Zé Ricardo e, recentemente, Jonathan Ferr e minha eterna rainha Elza. Nesse novo núcleo artístico, espero ter esses irmãos e outros amigos criando,

roteirizando e dirigindo seus projetos conosco, na produtora" , adianta Cordeiro .