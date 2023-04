Foto: Reprodução / Instagram / @harrystyles Entenda porque artistas do século 21 estão liderando o mercado musical no Reino Unido

Os novos artistas do século 21 estão liderando o mercado de música gravada do Reino Unido, com quase três quartos dos 100 maiores sucessos de 2022 , revela uma nova análise da British Phonographic Industry (BPI), que representa as empresas fonográficas da região britânica.

Liderada pelo megahit As It Was de Harry Styles , a lista com as músicas mais ouvidas da década de 2020 representa 72% das 100 faixas mais escutadas de 2022 no Reino Unido.





Ou seja, quase quatro em cada cinco transmissões geradas pelas 15 mil faixas mais tocadas do ano, foram para músicas lançadas após a virada do milênio e mais

um quarto para músicas dos últimos dois anos .

De acodo com os dados do anuário All About The Music da BPI , a música produzida no século 20 representou apenas um quinto dos streams de 2022 , enquanto que menos de 5% dos streams foram para faixas dos anos 1970 e apenas 2,6% para lançamentos dos anos 1960 .

Dos anos 1980 , apenas a faixa Running Up That Hill , gravada por Kate Bush em 1985 figura no TOP 20 do final de 2022.

Faz todo o sentido: ela foi executada durante a badalada série Stranger Things da Netflix , apresentando uma obra musical que passou a ser apreciada em grande escala pela atual geração.



Na mesma base de dados da BPI para o relatório All About The Musi c, foi identificado que as faixas mais tocadas na década de 2010 fora m Location de Dave e Burna Boy , Shape Of You de Ed Sheeran , Shotgun de George Ezra , Watermelon de Harry Styles e Someone You Loved de Lewis Capaldi . Todas elas entraram para o TOP 100 da referida década.

A popularidade duradoura dessas músicas destaca um dos principais benefícios

da dinâmica do streaming para os artistas: um novo lançamento bem-sucedido

pode resultar em uma demanda contínua de longo prazo por meio de

reproduções repetidas e um público que cresce implacavelmente com o tempo.

Este ambiente digital continuará gerando novas receitas adicionais para estes artistas, ao contrário da venda de um download ou produto físico em que a receita é gerada apenas uma vez, no site onde os aficcionados por música acabam adquirindo.

Uma tendência notável que apresenta esta análise da BPI é o tempo que uma faixa pode levar para atingir seu pico comercial após o lançamento. Para se ter um exemplo, um artista conhecido como Cat Burns lançou seu single de estreia Go em julho de 2020 . Ele não havia ainda alcançando o pico da Official Singles Chart , que monitora as músicas mais ouvidas do Reino Unido, até junho de 2022 , permanecendo na segunda posição.

Faixas com mais de um ano são atualmente definidas pelos players de mercado (gravadoras e selos) como catálogo.

Go terminou como a terceira faixa mais tocada no Reino Unido apenas em 2022,

ficando apenas atrás do megahit As It Was de Harry Styles e Bad Habits de Ed Sheeran . Ou seja, permanecendo nas plataformas digitais, seu apelo musical dura muito mais tempo.

E mais tempo sendo ouvida, maiores oportunidades de aumento no ganho de royalties .