Fotos: Divulgação Skrillex apresenta faixa com vocais de cantora brasileira





A cantora e compositora Thalia Abdon foi pega de surpresa após diversos amigos enviaram um vídeo do icônico produtor Skrillex apresentando uma faixa com os vocais da artista brasileira no Coachella Festival , na Califórnia (EUA).

O projeto, que foi gravado de forma despretensiosa, conta com a participação de Thalia Abdon e da artista paulista Me Jesmay . Elas assinam a composição e a interpretação da faixa, que foi produzida por Cauê Gas, Roni e Skrillex .





“Algumas semanas atrás conversei com a minha equipe sobre duas faixas que eu tinha no planejamento para marcar com o produtor musical, neste mês de abril. Quando cheguei no estúdio, no dia marcado, estavam amigos artistas e produtores, que me perguntaram se eu não queria colocar voz e um trecho em português na faixa que eles estavam produzindo. Criei o verso, gravei e, depois de tudo acertado, me contaram que era uma parceria com Skrillex e que, talvez, a faixa fizesse parte de seu novo álbum”, conta Thalia Abdon .

Agora, Abdon tem a expectativa de que a faixa seja inserida no novo álbum do DJ: “Apesar de ter conhecimento de que talvez Skrillex coloque a faixa em seu novo álbum, eu nem imaginei a possibilidade dele já apresentá-la no Coachella. Fui dormir no último domingo (24) e acordei sendo bombardeada por mensagens, a galera reconhecendo a minha voz. Fui assistir a live, que ficou salva, e fiquei em choque” , completa.

Depois de tudo isso, Skrillex passou a seguir Thalia Abdon nas redes sociais.

Ela tem 25 anos e iniciou sua carreira no bairro do Capão Redondo , zona sul de São Paulo. Seu último trabalho autoral é Vitrine .

Abdon vem da cena do hip-hop , com influências imediatas da soul music e pop , com inspirações que vão desde Ludmilla e Doja Cat .