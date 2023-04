O que Ludmilla, Gabi Martins, Vivi Wanderley e Flay têm em comum? Além do talento vocal e uma multidão de fãs, as quatro cantoras da atual cena do pop nacional também se preocupam com a sua aparência física.

Ao longo da carreira, estas artistas recorrem à clínica JK Estética Avançada , localizada em São Paulo , para fazerem procedimentos estéticos.





A LAD Avançada JK ficou ainda mais em alta depois que as famosas começaram a fazer na clínica. No estabelecimento, a técnica feita remove a gordura localizada através de cânulas vibratórias . Desse modo, os músculos superficiais ficam ressaltados e deixam aquela aparência de abdômen definido que muitas mulheres sonham em conquistar. Além disso, o resultado final fica de acordo com o desejo de cada paciente.

Foto: Divulgacao Ludmilla e as famosas que cuidam da aparência na JK Estética Avançada





Outro método muito procurado pelas cantoras é a harmonização facial com preenchimento de ácido hialurônico. A empresa promove uma avaliação prévia do paciente com o especialista e, além disso, procura trabalhar com as proporções do rosto de cada paciente, a fim de deixá-lo mais simétrico e com aspecto rejuvenescido .

Foto: Reprodução / Instagram / @larissamanoela Ludmilla e as famosas que cuidam da aparência na JK Estética Avançada





Se juntando a Ludmilla, Gabi Martins, Vivi Wanderley e Flay , a atriz Larissa Manoela também é fã dos métodos da JK Estética Avançada . Recentemente, a artista, que também é cantora, fez o Round Glúteo , procedimento desenvolvido pela farmacêutica Natasha Ramos e realizado no estabelecimento. O tratamento tem como intuito rejuvenescer o glúteo, deixando ele mais redondo e empinado.

Além disso, é capaz de reduzir celulites e melhorar a textura da pele.

Além de todos esses procedimentos, a empresa de estética também realiza procedimentos de estética íntima, preenchimentos faciais e até mesmo depilação a laser indolor, promovendo um resultado mais duradouro e livre de alergias e as

indesejáveis foliculites. Estes também são serviços procurados por grandes celebridades do país na clínica paulistana.