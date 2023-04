Foto: Reprodução / Instagram / @madonna Madonna pode se apresentar no Brasil em 2024





Esta notícia é tudo o que os apaixonados fãs da popstar Madonna gostariam de ler.

Como parte de sua nova turnê Celebration , a Rainha do Pop pode desembarcar no Brasil em 2024.





As esperanças de que a voz de clássicos como Like a Prayer, Live To Tell, Borderline e Into The Groove volte a se apresentar no Brasil aumentaram depois que o jornal chileno La Tercera publicou uma recente matéria indicando que Madonna vai se apresentar no Chile entre o fim de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro .

Segundo o periódico, ela também negociaria outras apresentações na América do Sul, o que aumentaria as chances de seus shows por aqui.



Contudo, segundo o jornal, as datas só serão definidas após a equipe de Madonna organizar todo o calendário de shows para o continente sul-americano que, de acordo com a publicação, "contempla possíveis paradas no Brasil, Argentina, Colômbia e Peru".

A série de shows da Celebration Tour iniciará no dia 15 de julho de 2023 em Vancouver no Canadá .

45 datas já estão programadas na agenda de Madonna .