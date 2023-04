Foto: Spotify Brasil é o país que mais escuta o RBD





Os fãs brasileiros do RBD estão muito engajados com as obras do icônico grupo pop mexicano.

Pelo menos é o que mostra os dados do Spotify .





Atualmente, o RBD conta com 5,7 milhões de ouvintes mensais e depois que eles anunciaram uma nova turnê , os números no ambiente digital simplesmente dispararam.

De acordo com a plataforma, que apresentou os dados do RBD ao portal POPline na manhã desta quarta-feira (19), houve um crescimento importante no streaming sobre a obra do grupo mexicano, resultando em 683,27% em todo o mundo , comparando os resultados de três meses anteriores.

Em meio a isso, o Brasil é o país que mais ouve RBD , com um aumento significativo de 1.204,76% .

E tudo isso depois que Anahí, Dulce, Maíte, Christopher e Christian anunciaram os shows da Soy Rebelde Tour por aqui.

A fanbase do RBD no Brasil iniciou em 2004.

Confira os países que mais escutam RBD no mundo através do Spotify e suas porcentagens de crescimento:

1. Brasil – 217%

2. Colômbia – 172%

3. Estados Unidos – 155%

4. México – 118%

5. Portugal – 110%

6. Costa Rica – 106%

7. Espanha – 88%

8. Canadá – 88%

9. Panamá – 83%

10. Alemanha – 82%