Foto: @coniiin Djonga: o rapper brasileiro mais tocado nas rádios do país





O rapper mineiro Djonga é hoje, o mais tocado nas rádios brasileiras.

Muito se deve ao grande sucesso de O Dono do Lugar , o último e mais longo disco do cantor, que conta com uma temática que aborda a masculinidade preta , além do mercado da música.





A capa do álbum, que chegou às plataformas digitais em 13 de outubro de 2022 , -faz analogia a Dom Quixote , obra clássica de Miguel de Cervantes (1547-1616) através dos Moinhos de Consuegra , e levanta o questionamento: contra quem estamos lutando?

Um recente relatório da Crowley Broadcasting, que produz um ranking semanal das músicas mais executadas nas rádios do país, com base nos dados obtidos entre os dias 3 e 7 de abril , mostrou que Djonga é, atualmente, o quarto artista mais tocado do Brasil no cenário da black music , e o primeiro dentre os rappers neste ranking

com a faixa Penumbra .

Além disso, O Dono do Lugar , que tem as participações especiais de Vulgo FK, Sarah Guedes e Tasha e Tracie , ganhou uma projeção digital no famoso telão na Times Square , manteve todas as faixas da produção nas listas TOP 200 das principais plataformas musicais, além de atingir o sétimo lugar no ranking mundial no Spotify , enquanto na Deezer , o disco se tornou, à epoca, o segundo álbum mais ouvido do planeta , em dados levantados pela ONErpm , distribuidora digital das músicas do artista, entre 14 e 16 de outubro .

Tudo isso em apenas uma semana após o lançamento da produção .

O Dono do Lugar foi lançado pelo selo A Quadrilha , fundado pelo próprio Djonga com intuito de potencializar e profissionalizar o trabalho de artistas da capital mineira.