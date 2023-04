Foto: Bob Wolfenson Titãs Encontro: meio milhão de ingressos vendidos





A turnê de reunião da formação clássica dos Titãs já é um sucesso comercial inconteste.

E tudo começará nos dias 27 e 28 de abril , com ingressos esgotados , na Jeunesse Arena , no Rio de Janeiro .





A expectativa dos fãs de música em presenciar o encontro de Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto nos palcos é alta: a turnê Titãs Encontro já tem um público confirmado de 500 mil pessoas pelo país .

Os ensaios dos shows estão a todo vapor e o repertório, que incluirá os grandes clássicos dos Titãs, já está definido .

Ao todo, serão 21 apresentações que passarão por 17 cidades , além de uma ida a Portugal confirmada, com show marcado no dia 3 de novembro na Altice Arena , na cidade de Lisboa .

“Nas poucas vezes em que reencontrei os Titãs nos palcos — depois da minha saída —, foi sempre uma emoção regada a muitas risadas, lembranças, histórias compartilhadas e afetos. Agora, com essa turnê, teremos a oportunidade de conviver um pouco mais com essa cumplicidade que não se extingue” , comentou Arnaldo Antunes em uma recente entrevista.

Também em conversa com a imprensa, Paulo Miklos entregou um pouco do repertório: “Tivemos dificuldade para preparar o repertório, porque são muitos hits durante 40 anos, mas a gente focou no momento em que estávamos todos reunidos, em uma lista de três dos mais importantes discos da década de 80”. Vale lembrar que o Titãs Encontro também dará um importante destaque ao guitarrista do grupo, Marcelo Fromer , que morreu em 2001. Para além da homenagem inerente às composições e interpretações propostas pela banda nesta turnê, o encontro contará com a presença da filha do artista, a também cantora Alice Fromer , em participação especial.

Idealizada pela 30E , a turnê Titãs Encontro mira em referências de shows de internacionais, com a utilização de LED, conteúdo e tecnologia , além de desenho cenográfico magnífico, interagindo com a identidade e conteúdo visual do projeto.