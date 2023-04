Foto: Reprodução / FIFA Nicki Minaj será estrela de uma série de animação da Amazon





A rapper norte-americana Nicki Minaj será a estrela de uma nova série de animação da Amazon Freevee , intitulada Lady Danger , como parte da série Dark Horse Comics do escritor Alex de Campi . As informações são da Complex .

Outro grande nome do rap, o cantor 50 Cent , também está envolvido no projeto com Nicki Minaj e ambos assinam a produção executiva de Lady Danger .





O desenvolvimento da série ficará a cargo da G-Unit Film & Television e as gravações acontecerão no Starburns Industries .

Lady Danger conta com uma história que se passa no ano de 2075 e contará a trajetória de uma "agente que é deixada para morrer por sua equipe depois de descobrir um segredo perigoso, apenas para ser ressuscitada como Lady Danger, uma agente afrofuturista do BOOTI (Bureau of Organized Terrorism Intervention)”.

Confira: