Foto: Divulgacao Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá cantam a Legião Urbana em São Paulo





Os cantores e compositores Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá chegam no Espaço Unimed , uma das principais casas de shows do Brasil, no dia 6 de maio de 2023 (sábado), para apresentar a nova turnê As V Estações , projeto que celebra os ábuns As Quatro estações e V da Legião Urbana , uma das maiores bandas de rock nacional de todos os tempos.

Lançados em 1989 e em 1991, respectivamente, os discos trazem canções que se tornaram clássicos do rock brasileiro, como Meninos e Meninas, Pais e Filhos, Metal Contra as Nuvens, Vento no Litoral e O Teatro dos Vampiros .





André Frateschi (vocal), Lucas Vasconcellos (guitarra), Mauro Berman (diretor musical e baixista) e Pedro Augusto (teclados) voltam a dividir a estrada com a dupla.

A banda os acompanha desde 2015, quando houve o primeiro encontro em celebração aos 30 anos do álbum de estreia dos músicos com a banda Legião Urbana (o disco Legião Urbana , de 1985).

Os ingressos estão disponíveis no site da Ticket360 e nas bilheterias do Espaço Unimed ( Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda).