Foto: Reprodução / Instagram / @mariliamendoncacantora Fotos de autópsia de Marília Mendonça vazam na web, diz colunista





De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira do Metrópole s, fotos da

autópsia do corpo de Marília Mendonça foram vazadas na internet nesta

quinta-feira (13).

Algo profundamente lamentável e de uma falta de respeito sem precedentes com a família da artista.







Marília Mendonça morreu em novembro de 2021 após um trágico acidente

aéreo na cidade de Piedade de Caratinga , em Minas Gerais .

A equipe da saudosa Rainha da Sofrência informou à colunista que o advogado

da artista, Robson Cunha , está definindo quais medidas judiciais deverá

tomar.

A família de Marília Mendonça enviou um comunicado à coluna de Leo Dias sobre

o caso: “Começaram a circular em grupos de WhatsApp fotos exclusivas do Inquérito Policial que trata do acidente e da morte da cantora Marília Mendonça. A mãe da cantora, D. Ruth, preferiu não se manifestar com relação ao assunto, pedindo apenas que as pessoas tenham respeito e empatia e que entendam que há uma família que sofre toda vez que situações assim ocorrem” , diz a nota.