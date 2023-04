Foto: Sony Music Turnê lucrativa de SZA ganha dezenas de novas datas em 2023





A cantora SZA está desfrutando de um grande sucesso comercial de sua turnê SOS Tour , que divulga seu mais recente álbum de estúdio SOS .

Em apenas 18 shows realizados , SZA já arrecadou US$ 34,5 milhões .





Com isso, ela acaba de adicionar 31 novas datas em sua turnê, com shows que acontecerão na América do Norte e Europa .

A nova série de shows de SZA conta com um repertório recheado de seus grandes sucessos, além das novas canções do álbum SOS , como Kill Bill, Blind, Shirt e Nobody Gets Me .