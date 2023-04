Foto: Warner Music / Sire Records Álbum clássico de Madonna entra para a Biblioteca do Congresso dos EUA

Like a Virgin , o álbum clássico da popstar Madonna lançado em 1984, foi eleito dentre 25 gravações para fazer parte do Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso dos EUA . O registro foi realizado nesta quarta-feira (12).

Para a entidade norte-americana, Like a Virgin é um dos "tesouros musicais dignos de preservação com base em sua importância cultural, histórica ou estética na herança sonora dos Estados Unidos".





Like a Virgin foi lançado originalmente em 12 de novembro de 1984 pela Warner Music , via Sire Records . Com produção de Nile Rodgers e Steve Bray , o disco vendeu mais de 10 milhões de cópias nos EUA , obtendo a Certificação de Diamante pela RIAA .

Sucessos como a faixa-título, além de Material Girl e Into The Groove , impulsionaram o sucesso comercial do álbum, que, internacionalmente, já vendeu mais de 21 milhões de cópias .

Foto: Warner Music / Sire Records Álbum clássico de Madonna entra para a Biblioteca do Congresso dos EUA





“Madonna começou sua ascensão cultural com seu álbum de estreia autodenominado em 1983. Mas, mesmo assim, poucos poderiam prever a dominação mundial que ela alcançaria, começando na pista de dança, com seu trabalho seguinte, ‘Like a Virgin’. Madonna estava assumindo maior controle de sua produção musical e integrando habilmente sua imagem com o cenário mundial atual“, disse um comunicado da Biblioteca do Congresso dos EUA .

Carla Hayden , executiva da Biblioteca, observa que Like a Virgin "fez muito muito para solidificar a iconografia inicial de Madonna – do vestido de noiva à fivela do cinto “Boy Toy” -, mas é a música que perdura. Colaborando com o igualmente

lendário Nile Rodgers, a futura lenda provou que ninguém poderia criar pop como ela”.