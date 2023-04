Foto: Reprodução / Facebook / @lassewellander Lasse Wellander, guitarrista do ABBA, morre aos 70 anos





Morreu na última sexta-feira (7) o músico Lasse Wellander , guitarrista do lendário grupo pop sueco ABBA . Ele tinha 70 anos e lutava contra um câncer . As informações foram dadas pela sua família.

"É uma tristeza indescritível que temos que anunciar que nosso amado Lasse adormeceu. Você foi um músico incrível e humilde como poucos, mas acima de tudo você foi um marido maravilhoso, pai, irmão, tio e avô", disse um comunicado publicado no Facebook .





"Lasse recentemente adoeceu com o que acabou sendo um câncer que se espalhou e, no inicio da Sexta-Feira Santa, ele faleceu cercado por seus entes queridos. Amamos e sentimos muito a sua falta".

Após o anúncio da morte de Lasse, o ABBA Museum foi o primeiro a prestar homenagem ao músico, lembrando o quanto ele trabalhou com os hitmakers de Dancing Queen e Waterloo ao longo de sua carreira.

"Após um curto período de doença, nosso querido amigo e absolutamente brilhante guitarrista Lasse Wellander faleceu. Ele era a pessoa mais carinhosa e adorável e um músico verdadeiramente dedicado. Por favor, reserve um momento e ouça todas as suas fantásticas guitarras. tocando no ABBA - desde os primeiros anos até o Voyage."

Lasse iniciou uma turnê com Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus e Benny Andersson no momento em que o ABBA desfrutava de seu auge na carreira, nos anos 1970. Ele colaborou com o grupo em sucessos como Take a Chance On Me, The Name of the Game, Knowing Me, Knowing You , além de trabalhar na concepção do musical Mamma Mia! em 1999.