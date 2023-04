Foto: Reprodução / YouTube A música do Maroon 5 que Adam Levine admite que nunca será fácil de cantar

Adam Levine , frontman do Maroon 5 , admitiu que sempre será difícil para a banda cantar uma faixa que eles lançaram em 2019 e que foi parte do álbum Jord i , dois anos depois.

Trata-se de Memories , composta em homenagem ao ex-empresário da banda, Jordan Feldstein , que morreu em dezembro de 2017.

A emocionante faixa é parte integrante do repertório do Maroon 5 de sua atual residência em Las Vegas (EUA). Levine disse que é uma parte desafiadora, mas necessária no show.





"É sempre difícil (tocar essa música). Nunca será fácil" , compartilhou Levine. "Não é fácil compartilhar essa parte de nós, mas é importante e necessário falar sobre isso em um determinado momento. Acho que já passou tempo suficiente em que conseguimos processar parte dela para poder compartilhar com as pessoas e celebrar quem ele foi e ainda é para nós e nossa história."

Antes de Memories ser apresentado durante a residência, Feldstein é homenageado nas telas do teatro. O empresário musical, que também era irmão dos atores Jonah Hill e Beanie Feldstein , faleceu aos 40 anos devido a um tromboembolismo pulmonar e uma trombose venosa profunda na perna.

O Maroon 5 iniciou sua residência M5LV no Dolby Live at the Park MGM Las Vegas no final de março, com apresentações marcadas até o dia 12 de agosto .