Foto: ideoniJunior Falso vendedor de discos de vinil é condenado a pagar R$ 2 milhões





Um homem da cidade de Dorset na Inglaterra foi condenado a pagar mais de 373 mil libras esterlinas (cerca de R$ 2 milhões no câmbio atual) depois que recebeu uma sentença por vender cópias ilegais de discos de vinil .

Nesta terça-feira (4), um cidadão inglês conhecido como Richard Hutter de 55 anos foi condenado no Bournemouth Crow Court por ter se declarado culpado de 13 crimes sob marcas registradas e legislação de direitos autorais , além de um crime de lavagem de dinheiro , ao violar a Proceeds of Crime Act do Reino Unido .





As investigações deram iniciam depois que um consumidor comprou um álbum online da loja virtual Vinylgroove UK e acabou reclamando com a equipe da empresa ao perceber que o produto era falsificado.

Um representante da BPI (British Phonographic Industry), que representa as gravadoras e distribuidoras musicais no Reino Unido , identificou o álbum do reclamante como falsificados. A investigação realizada pela BPI descobriu que o vendedor era Richard Hutter , que, além de operar seu próprio site, vendia discos de vinil falsificados no eBay e por meio de um site nos EUA .

As autoridades britânicas logo descobriram o endereço residencial do infrator em 2018, quando apreenderam seu celular e notebook. Nas ligações de Hutter , os investigadores descobriram conversas em que ele estava tentando fazer com que o vinil falsificado fosse emparelhado com capas de discos de outros lugares.

Imagens também foram encontradas no celular do infrator sentado em um escritório cercado por discos de vinil.

Durante a sentença, o registrador Richard Tutti disse que o assunto foi agravado por Hutter depois que ele envolveu sua familia após usar as contas de seu filho e esposa para receber os pagamentos dos discos de vinil falsificados e pelo crime ter sido cometido por um longo período.

Além disso, o registrador britânico descobriu que Richard Hutter havia recebido 1,2 milhão de libras durante todo o período de infração e que havia sobrado apenas 373 mil libras , que ele ordenou que fosse confiscado de acordo com a lei Proceeds of Crime Act .

Se Hutter não pagar todo o valor recebido de forma criminosa em três meses, ele será condenado a 3 anos de prisão .

“A venda de produtos falsificados prejudica negócios legítimos, incluindo varejistas locais que vendem produtos genuínos e pode confundir e enganar os consumidores. Esses itens estavam sendo vendidos a preços normais para

discos de vinil genuínos e os consumidores teriam sido enganados ao comprá-los. Nossa equipe de Normas Comerciais tomará medidas contra vendedores de produtos falsificados, incluindo investigações financeiras para recuperar o produto

de seu crime. As penalidades podem ser substanciais.” , disse Laura Beddow , representante de cultura, comunidades e serviços ao cliente do conselho de Dorset .

Já Paola Monaldi , chefe da unidade de proteção de conteúdo da BPI reconhece a falsificação promovida por Richard Hutter como "crime grave que nega aos artistas as recompensas por sua criatividade" , além de "explorar os fãs e atingir o varejo" : “O vinil teve um retorno incrível nos últimos anos, com cerca de 5,5 milhões de LPs comprados somente no Reino Unido em 2022. Infelizmente, este renascimento foi acompanhado por um aumento preocupante em contrabando e vendas de gravações não autorizadas. Este é um crime grave que nega aos artistas as recompensas por sua criatividade, explora os fãs e afeta o varejo legítimo e as gravadoras que investem em música – mas, pior, pode alimentar outras formas de criminalidade que podem afetar a todos nós. Nos últimos três anos, o BPI retirou

da lista mais de 100.000 itens falsificados das plataformas de mercado e apreendeu mais de 3 milhões de unidades falsificadas em todo o Reino Unido – o que destaca a escala do problema" , concluiu a executiva.