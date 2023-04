Foto: Reprodução / Instagram / @thecure The Cure: vocalista força empresa a reembolsar e cancelar ingressos falsificados





Depois que Robert Smith , frontman do The Cure , ter convencido a Ticketmaster a emitir reembolsos parciais para ingressos superfaturados, agora ele força a empresa a reembolsar e cancelar ingressos falsificados enquanto doa as taxas para instituições de caridade. As informações são do Digital Music News .

Ainda de acordo com a publicação, Smith deu um passo adiante ao cancelar milhares de ingressos falsificados para a próxima turnê do The Cure , com os lucros sendo revertidos para projetos de caridade .





Quando o The Cure anunciou sua primeira turnê desde 2016 no inicio deste mês, a banda garantiu aos seus fãs que eles estavam resolvendo as opções de preço dinâmico e ingresso platinum da Ticketmaster com verificações de segurança como ingressos intransferíveis e a ferramenta Verified Plan para manter a redução de custo e desencorajar a falsificação.

“Depois de mais conversas, a Ticketmaster concordou conosco que muitas das taxas cobradas são indevidamente altas e, como um gesto de boa vontade, ofereceu um reembolso de US$ 10 por ingresso para todas as contas de fãs

verificadas pelo preço mais baixo do ingresso ('LTP' ) transações” , escreveu Robert Smith em sua conta oficial no Twitter .

E continou: “E um reembolso de US$ 5 por ingresso para todas as contas de fãs verificadas para todas as outras transações de preços de ingressos para todos os shows do Cure em todos os locais. Se você já comprou um ingresso, receberá um

reembolso automático; todos os ingressos à venda amanhã terão taxas mais baixas".

Embora Smith tenha pedido aos seus fãs para ficarem longe de pessoas não autorizadas a vender os ingressos da nova turnê da banda, os bilhetes oficiais conseguiram chegar às mãos dos cambistas, informa o Digital Music News .

A publicação reporta que 7 mil ingressos em 2,2 mil pedidos foram cancelados até agora.

“Cuidado com outro golpe de cambista: oferecer para vender/enviar detalhes de login da conta para contornar as limitações de transferência da Ticketmaster. Qualquer/todos os ingressos obtidos desta forma serão cancelados e as taxas originais pagas sobre esses ingressos não serão reembolsadas” , alertou Smith no Twitter . " As taxas originais pagas nesses ingressos serão doadas à Anistia Internacional, e os próprios ingressos serão revendidos aos fãs".

A nova turnê do The Cure inicia em 10 de maio na cidade de Nova Orleans (EUA).