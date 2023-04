Foto: Divulgacao Selo SESC revela gravação inédita do lendário João Gilberto





O selo SESC anunciou nesta semana o lançamento do projeto Relicário , que inicia com uma gravação inédita do saudoso cantor e compositor baiano João Gilberto (1931-2019), pioneiro do movimento Bossa Nova nos anos 1960 .

O SESC lançará no dia 5 de abril o álbum duplo do cantor, gravado ao vivo no SESC Vila Mariana em 1998 e estará disponível com exclusividade na plataforma SESC Digital gratuitamente.





O disco contará com a inédita Rei sem Coroa , gravada por João Gilberto na ocasião.

“O álbum João Gilberto (ao vivo no Sesc 1998) inaugura a coleção Relicário, composta por shows gravados em nossas unidades, registros que fazem parte de nosso acervo documental. O lançamento do álbum reforça o compromisso institucional com a valorização do patrimônio imaterial do país e com a democratização do acesso aos bens culturais. Convido a todos a ouvir, de uma só vez, essas 36 canções na voz e no violão do bruxo de Juazeiro, apelido cunhado por Caetano Veloso”, disse Danilo Santos de Miranda , diretor do SESC São Paulo .