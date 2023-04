Foto: EMI Queen: 'Bohemian Rhapsody' é a canção número 1 dos fãs britânicos





A BBC Radio 2 revelou na última sexta-feira (31) que o clássico Bohemian Rhapsody do Queen , é a música mais querida dos fãs britânicos da banda , após uma votação de seus ouvintes.

Bohemian Rhapsody é seguida por Don't Stop Me Now e Somebody To Love em segundo e terceiro lugares, respectivamente.





A icônica canção do Queen , que une o rock e o erudito, foi lançado como primeiro single da banda em 1975 pela EMI Records como parte do álbum A Night at the Opera e se tornou o primeiro número 1 do grupo do Reino Unido .

Escrita por Freddie Mercury (1946-1991) e referida por ele como uma "ópera simulada" , a música é uma das poucas canções de rock progressivo da década de 1970 a alcançar amplo sucesso comercial.

Após a morte de Mercury em 1991, Bohemian Rhapsody liderou o chart de singles do Reino Unido por cinco semanas . Além disso, a canção foi parte integrante da trilha sonora de Wayne's World, uma satira baseada em um quadro do Saturday Night Live , naquele ano.

“Olá a todos vocês, lindos ouvintes da Radio 2. Obrigado por votar nesta música" , disse Brian May em agradecimento aos fãs do Queen . "Acho que estamos muito emocionados não apenas porque você votou nessa faixa em particular, mas porque você votou e isso significa que ainda estamos em seus corações e mentes e estamos muito gratos, e espero que estaremos lá fora fazendo o que queremos para você em pouco tempo. Bohemian Rhapsody, é claro, é o maior testemunho

dos poderes do nosso querido Freddie e sei que ele ficaria encantado em saber dessa notícia. O que poderia ser melhor. Obrigado."

O clipe oficial de Bohemian Rhapsody acmula mais de 1,6 bilhão de views no YouTube .