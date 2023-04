Foto: Divulgacao Lily Allen revela que foi diagnosticada com TDAH





A cantora Lily Allen revelou nesta semana que foi diagnosticada com TDAH - Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade , um transtorno neurobiológico de causas genéticas, caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação e impulsividade .

Em uma recente entrevista ao The Times , a hitmaker de Not Fair revelou que foi diagnosticada com o distúrbio por um profissional de saúde nos últimos anos.





“Isso meio que corre na minha família. E (o diagnóstico) é apenas porque estou aqui nos EUA, onde eles levam essas coisas um pouco mais a sério do que na Inglaterra” , disse Allen .

“Fui ver alguém e eles disseram: 'Você já pensou nisso?' E eu disse: 'Bem, sim, pensei.'” , complementou.

Lily Allen reside nos EUA com o marido David Harbour desde 2020.

Embora ela não tenha ficado surpresa com o seu diagnóstico, a cantora de 37 anos relatou que isso afetou seu uso de redes sociais: “Assim que olho para elas (as redes), pode levar horas do meu dia.”