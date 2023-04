Foto: Reprodução / Instagram / @madonna Morre Seymour Stein, o homem que descobriu Madonna, Talking Heads e Pretenders





Morreu nesta segunda-feira (3) o lendário Seymour Stein , que descobriu grandes talentos do pop e do rock mundial como Madonna, Talking Heads e Pretenders , aos 80 anos após uma batalha contra um câncer.

Stein era apaixonado pelo universo da música, desenvolvendo um vasto conhecimento de canções depois de ter acesso aos arquivos da Billboard em 1955 com apenas 13 anos de idade . Pouco tempo depois, ele se tornou um membro da equipe da lendária revista.





Anos mais tarde, em 1966, ele co-fundou a Sire Productions com o produtor Richard Gotthrer e um ano depois, foi a vez de lançar a Sire Records que começou a focar na cena musical britânica, lançando artistas como Renaissance, Holland's Focus e Climax Blues Band .

Seymour Stein foi um dos grandes incentivadores e precursores do movimento musical New Wave , lançado nomes icônicos como Talking Heads e The Pretenders . Depois, o cast da Sire foi inundado por nomes que se tornariam lendas de gêneros como o pop , o synthpop e o punk como Ramones, Madonna, Tom Tom Club, Depeche Mode, The Smiths, The Cure, Echo & The Bunnymen, Erasure, Yazoo , entre muitos outros.

No ano de 2005, Stein foi imortalizado no Hall da Fama do Rock , organização que ajudou a fundar em 1983 .

Na celebração dos 50 anos da Sire Records , selo que foi distribuído por muito tempo pela Warner Music , o lendário executivo foi homenageado. A cerimônia aconteceu em 2017.

Mandy Stein , filha de Seymour , deu uma declaração emocionante sobre o legado de seu pai: "Cresci rodeada de música. Não tive a criação mais convencional, mas não trocava por nada minha vida e minha relação com meu pai, e ele era um avô amoroso e carinhoso que aproveitava cada momento com as netas” , inicia.

“Ele me deu a melhor trilha sonora, assim como seu senso de humor perverso. Estou muito grato por cada minuto que nossa família passou com ele e que a música que ele trouxe para o mundo impactou a vida de tantas pessoas de uma forma positiva.” , concluiu Mandy .