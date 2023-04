Foto: Ari Prensa Ana Clara entrará em turnê pela Europa ao lado de Alexandre Pires

Ana Clara, uma das principais vozes femininas do samba e pagode , revelou com exclusividade à esta coluna que está se preparando para ingressar em uma turnê internacional ao lado do icônico sambista Alexandre Pires .

Nesta quinta-feira (6), a cantora desembarca na cidade de Porto, em Portugal , para realizar a primeira apresentação na Europa .





Com muita emoção, a artista, que acumula quase 30 milhões de views no YouTube e possui quatro álbuns lançados , declarou estar contando os dias para realizar esse importante passo em sua carreira.

“É mais um sonho se realizando. Ver o meu trabalho se concretizando em outros países é a resposta que buscamos sempre como artistas. Estou no caminho certo e vou continuar trabalhando para ir cada vez mais longe. O sentimento que eu tenho de poder levar alegria para as pessoas fica cada vez mais forte. Se eu já quero isso aqui no Brasil, imagina ter a oportunidade de poder levar isso para as pessoas em Portugal e na Bélgica” , conta Ana Clara .

A cantora afirma que o momento será ainda mais especial por poder estar realizando isso junto de Alexandre , que sempre foi um de seus ídolos e um dos grandes nomes que abriu portas e incentivou sua carreira.

“Sempre me senti super acolhida por ele. Junto da oportunidade vem a responsabilidade e se ele quis isso, é porque confia no meu trabalho. Os shows do Alexandre são de uma qualidade muito grande e só posso dizer que vou fazer algo lindo para o público também. Quero que o público se divirta do começo ao fim e se me deram essa missão, pode ter certeza de que vou fazer da melhor forma possível”, diz a artista.

Revendo seus 14 anos de trajetória , conta já ter imaginado muitas vezes fazer sua arte atravessar fronteiras, mas confessa nunca ter pensado que aconteceria dessa forma: “Todo mundo sonha com algo e todo músico sonha em poder levar o seu trabalho cada vez mais longe. A alegria e o público cantando e reconhecendo o meu trabalho é o maior combustível que eu posso receber. Quero que esse seja o primeiro passo e quero poder ter a oportunidade de ir para outros lugares. Quero que todos os cantos conheçam a minha batucada” , declara.

Ana Clara também conta com apresentações marcadas entre os dias 7 e 8 de abril em Lisboa, em Portugal , e Bruxelas, na Bélgica .