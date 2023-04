Foto: Spotify RBD: empresário revela se haverá mais datas extras para shows no Brasil





Um dos grandes atos do pop latino, o RBD já conta com oito datas confirmadas no Brasil de sua atual turnê Soy Rebelde Tour , todas com ingressos esgotados .

Além disso, o grupo adicionou mais quatro datas extras no país , disponibilizando um montante de 250 mil ingressos .





Mas de acordo com Guillermo Rosas, empresário do RBD, não haverão mais datas

extras no Brasil .

"Últimos ingressos e últimos shows da "Soy Rebelde Tour' no Brasil! Nos vemos em novembro!", avisou Rosas em seu perfil oficial no Twitter .

Confira:

Ultimos ingressos y últimos shows en Brasil de @soyrebeldetour ! Nos vemos en Noviembre !! https://t.co/1YvnkwR4O1 — Guillermo Rosas (@GuillermoRosas) March 29, 2023